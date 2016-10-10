الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج، فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

الإسكندرية 19 29

مطروح 22 28

بورسعيد 23 28

دمياط 22 28

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 19 31

السويس 20 32

العريش 17 30

نخل 12 28

طابا 14 29

الطور 23 28

مرسى علم 24 33

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 25 33

رفح 17 30

كاترين 14 30

سيوة 19 33

المنيا 21 33

الفيوم 20 32

رأس سدر 20 31

أبوسمبل 22 38

وسط الدلتا 22 30

أسيوط 20 34

سوهاج 21 36

الأقصر 21 38

أسوان 23 39

شلاتين 23 34

حلايب 25 32

الوادى الجديد 24 37

قنا 21 38

نويبع 24 31

السلوم 21 30.