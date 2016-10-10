النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بكوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

شهدت بعض الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية، أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال.

وظهرت كثافات مرورية عالية بمحور 26 يوليو للمتجه من مناطق أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان و ظهر انسياب محدود فى الاتجاه العكسى و تباطئت حركة السيارات فى منطقة بين الكبارى وصولا إلى المهندسين و انتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات

وشهد طريق الأوتوستراد ظهور بعض الكثافات المرورية للمتجه من مناطق حلوان وفى طريقه المنيب وظهر ارتفاع فى الكثافات بمناطق شق التعبان وزهراء المعادى فى الاتجاه القادم من مدينة 15 مايو حتى مناطق المعادى والطريق الدائرى.

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

وشهد كوبرى 6 أكتوبر تكدسًا مروريًا بالاتجاه القادم من رمسيس حتى مدينة نصر والعكس فى الاتجاهين بسبب كثرة اعطال السيارات وكذلك الأمر بالمسطح الأرضى بكوبرى أكتوبر وصولاً إلى مناطق العباسية وتكرر الأمر بطريق كورنيش المعادى مع وجود انسياب مرورى محدود فى حركة المرور للمتجه مناطق حلوان وفى طريقه إلى التحرير.

كما ظهرت بعض الكثافات المرورية بشارع السودان للمتجه من إمبابة وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول ومناطق فيصل، وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولًا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل.

وتباطأت حركة المركبات بشارع فيصل وصولاً إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة، الذى تباطأت حركة السيارات به وصولا إلى شارع التحرير حتى ميدان الدقى واصطفت السيارات بميدان الجلاء بسبب غلق الإشارة أكثر من مرة حتى كوبرى قصر النيل.

كما ظهرت أحجام مرورية فى ميدان المطرية للمتجه لحلمية الزيتون وميدان الألف مسكن، وكذلك الأمر بجسر السويس وحتى حدائق القبة، وظهرت كثافات بمحور صفط للقادم من مدنية 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل منزل أحمد عرابى وبشارع مراد وشارع الجيزة أحجام مرورية يفضل شارع الجامعة، وبشارع السودان المقبل من كوبرى فيصل يفصل شارع الجامعة.

وشهد كورنيش النيل للقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عبر طريق شارع النيل السياحى أحجام مرورية عالية، وكذلك الأمر للقادم من كوبرى الجيزة المعدنى ومتجه لكوبرى عباس، وظهرت كثافات بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه للقاهرة، وبشارع الهرم للقادم من الأهرام.

وعن طريق كورنيش النيل من اتجاه أبراج النيل إلى وسط البلد فيشهد زحامًا من الاتجاهين وتوجد كثافات مرورية من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان، كما يشهد الطريق الدائرى من وصلة المريوطية إلى المنيب ومن المحور إلى الزراعى انتظاما فى حركة المرور أمام جميع قائدى المركبات.

كما يشهد شارعا فيصل والهرم زحام مرورى بداية من مناطق المريوطية حتى الطالبية للمتجه إلى ميدان الجيزة، واصطفت السيارات أعلى كوبرى الجامعة وصولا إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة.