كلينتون: روسيا تساعد دونالد ترامب عبر «القرصنة الإلكترونية»

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، خلال المناظرة الثانية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إن روسيا تسعى لترجيح كفة ترامب في الانتخابات المقبلة عبر سلسلة عمليات قرصنة إلكترونية لصالح الأخير.

وأوضحت كلينتون: “الروس يفعلون ذلك للتأثير على الانتخابات لصالح ترامب”.

وأضافت المرشحة الديمقراطية: “الولايات المتحدة لم تشهد مطلقا وضعًا يعمل فيه خصم مثل روسيا بجد للتأثير على نتيجة الانتخابات”.

كما أشارت إلى أن موسكو لا تهتم بتنظيم “داعش”، وإنما تسعى لإبقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما دعت إلى إقامة حظر جوي ومناطق آمنة في سوريا.

وتعهدت كذلك بالتحقيق حيال ارتكاب روسيا جرائم حرب في سوريا.