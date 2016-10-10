دونالد ترامب: كلينتون وزوجها رفعوا الديون ودمروا التعليم

أكد المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، أنه سيكون رئيسًا لكل الشعب بالتطوير فى كل المدن وإعطاء القوة لكل الأشخاص، على عكس هيلاري كلينتون التى دمرت أمريكا هى وزوجها فى فترة سابقة وزادوا الديون ودمروا المدن، والتعليم الذى أصبح كارثيا، بحسب وصفه.

وقال ترامب خلال المناظرة الثانية بينه وبين المرشحة الديمقراطية “لو تولت هيلاري الرئاسة لا شئ جديد سيحدث، فهى عندما كانت وزيرة خارجية وضعت رأسها فى الرمال مثل النعام، وإيران تدعم الأسد بالأموال التى أفرج عنها أوباما”.

وتابع ترامب “كلينتون استخدمت منصبها لجني أموال طائلة، وأنا استفدت من الإعفاءات الضريبية وفقا للقانون، وسأخفض الضرائب من 35% إلى 15% وكلينتون سترفعها بشكل عال جدا”.

وأضاف ترامب، أن إيران وروسيا والأسد تحالفوا بسبب ضعف سياسة أوباما الخارجية، مشيرًا إلى أن برنامج النووي الأمريكي تراجع إلى وراء رغم تقدم برنامج روسيا، وكل ما قامت به هيلاري فى الشأن خارجي أصبح كارثيًا، وذلك يظهر بعد ما حدث فى ليبيا والعراق وغيرها من الملفات التى عملت عليها، محملاً إياها مسؤولية مقتل السفير الأمريكي فى مدينة بنغازي الليبية.