أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دونالد ترامب: كلينتون وزوجها رفعوا الديون ودمروا التعليم

Google+ Print
دونالد ترامب: كلينتون وزوجها رفعوا الديون ودمروا التعليم دونالد ترامب: كلينتون وزوجها رفعوا الديون ودمروا التعليم

دونالد وهيلاري كلينتون

أكد المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، أنه سيكون رئيسًا لكل الشعب بالتطوير فى كل المدن وإعطاء القوة لكل الأشخاص، على عكس هيلاري كلينتون التى دمرت أمريكا هى وزوجها فى فترة سابقة وزادوا الديون ودمروا المدن، والتعليم الذى أصبح كارثيا، بحسب وصفه.

وقال ترامب خلال المناظرة الثانية بينه وبين المرشحة الديمقراطية “لو تولت هيلاري الرئاسة لا شئ جديد سيحدث، فهى عندما كانت وزيرة خارجية وضعت رأسها فى الرمال مثل النعام، وإيران تدعم الأسد بالأموال التى أفرج عنها أوباما”.

وتابع ترامب “كلينتون استخدمت منصبها لجني أموال طائلة، وأنا استفدت من الإعفاءات الضريبية وفقا للقانون، وسأخفض الضرائب من 35% إلى 15% وكلينتون سترفعها بشكل عال جدا”.

وأضاف ترامب، أن إيران وروسيا والأسد تحالفوا بسبب ضعف سياسة أوباما الخارجية، مشيرًا إلى أن برنامج النووي الأمريكي تراجع إلى وراء رغم تقدم برنامج روسيا، وكل ما قامت به هيلاري فى الشأن خارجي أصبح كارثيًا، وذلك يظهر بعد ما حدث فى ليبيا والعراق وغيرها من الملفات التى عملت عليها، محملاً إياها مسؤولية مقتل السفير الأمريكي فى مدينة بنغازي الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»