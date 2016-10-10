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نقابة التمريض: أوضاع مصر أمنيًا جيدة والمناخ السياحى فى طريقة للتعافى

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نقابة التمريض: أوضاع مصر أمنيًا جيدة والمناخ السياحى فى طريقة للتعافى نقابة التمريض: أوضاع مصر أمنيًا جيدة والمناخ السياحى فى طريقة للتعافى

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

أعلنت نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، متابعتها، للتحذيرات الصادرة من السفارتين الأمريكية والكندية، وما توالى بعدهما من تحذيرات من السفارات البريطانية والألمانية والهولندية والأسترالية لرعاياهم فى ، بعدم التواجد فى أماكن للتجمعات.

وأعربت نقيب التمريض فى بيان لها اليوم الإثنين، عن تعجبها الشديد من هذه التحذيرات وتوقيت صدورها فى ظل أوضاع أمنية جيدة تشهدها الساحة المصرية، وعدم وجود فى الآفاق ما يعد منطقًا لصدورها، مع غياب أى دعوات للتظاهر .

وتساءلت نقيب التمريض، عن توقيت صدور هذه التحذيرات، وهل إذا كانت وثيقة الارتباط بمؤشرات تعافى السياحة الوافدة فى الآونة الأخيرة، بالإضافة لمواكبتها لاحتفال مصر بمرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان المصرى، قائلة: “هل هذه التحذيرات تعد رسالة سلبية تهدف للإضرار بالأوضاع الاقتصادية فى ظل ما يسعى إليه البرلمان من رسالة إيجابية فى إقامة احتفاله بشرم الشيخ وما يواكبه من انعقاد البرلمانين العربى والأفريقي؟”.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مصر تعيس أجواء أمنية جيدة والمناخ السياحى فى طريقة للتعافى مؤكدة أن مصر بلد الأمن والأمان.

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