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ضبط 22 سائق نقل بالسويس يتعاطون المخدرات بطريق السخنة

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ضبط 22 سائق نقل بالسويس يتعاطون المخدرات بطريق السخنة ضبط 22 سائق نقل بالسويس يتعاطون المخدرات بطريق السخنة

>السويس- سيد نون

شنت مديرية أمن السويس بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، حملة أمنية وطبية موسعة بالطرق استمرت لمدة أسبوع بطريق العين السخنة وطريق الأدبية لإجراء الكشف الطبى "تحاليل مخدرات" على سائقى السيارات النقل والمقطورة بالطريق من أجل الحد من الطرق.

 

وقام العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس والمقدم شريف سلامة رئيس مباحث مرور السويس بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة بإجراء الكشف والتحاليل على السائقين.

 

وتم إجراء التحاليل الطبية على 70 من سائقى السيارات النقل وأظهرت النتائج أن 23 سائقين من يتعاطون المخدرات.

 

ومن ناحيته، قال العميد محمد الدفراوى، إننى حريص على سلامة المواطنين بطرق السويس المختلفة وأن الحملات الأمنية والتواجد الأمنى والمرورى يعمل حاليا طوال الـ24 ساعة بالطرق من أجل الحد من حوادث الطرق وتامين المواطنين.


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مصر 365

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