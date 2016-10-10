ترامب: بيل كلينتون اغتصب امرأة وحرم من ممارسة المحاماة

شن المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًا على الرئيس السابق بيل كلينتون، زوج المرشحة الديمقراطية الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال المناظرة الثانية بين المرشحين.

وقال ترامب “إذا نظرتم إلى بيل كلينتون فهو فعل أشياءً أسوأ منى وفعل بالنساء ما لم يفعله رئيس سابق، ولذلك يمكن أن تقولوا بيل كان مسيئًا للنساء، هناك امرأة اغتصبها بيل كلنتون من قبل ولكنه تنكر بعد ذلك تلك الأشياء التى حصلت، أنا أعتذر عن كلماتى تجاه النساء، ولكن بيل كلينتون اتهم وحرم من ممارسة المحاماة لخمس سنوات واعطى مخالفة لما حدث لباولا جونز”.