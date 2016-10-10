كلينتون: خطة ترامب للتخفيض الضريبي تزيد الضغوط على المواطنين البسطاء

أكدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن خطة ترامب للضرائب ستعطي للأثرياء أفضل ضمانة ضريبية.

وقالت كلينتون خلال المناظرة الثانية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الطريقة التى يتحدث بها عن التخفيض الضريبى ستزيد الضغوط على المواطنين البسطاء والطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي، واعدة بالعمل على تخفيف الضغط خلال تحصيل الضرائب عن الأمريكى البسيط وإلزام الأثرياء بدفع الشريحة الكبرى من الضرائب.

وأكدت كلينتون أن ترامب لم يدفع الضريبة الفيدرالية لمدة 20 عامًا ويسعى لتعميم تجربته بأن يجعل هذا حق مكتسب للأثرياء فى دفع نسبة ضرائب أقل.