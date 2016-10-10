أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كلينتون: خطة ترامب للتخفيض الضريبي تزيد الضغوط على المواطنين البسطاء

Google+ Print
كلينتون: خطة ترامب للتخفيض الضريبي تزيد الضغوط على المواطنين البسطاء كلينتون: خطة ترامب للتخفيض الضريبي تزيد الضغوط على المواطنين البسطاء

دونالد وهيلاري كلينتون أثناء المناظرة

أكدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن خطة ترامب للضرائب ستعطي للأثرياء أفضل ضمانة ضريبية.

وقالت كلينتون خلال المناظرة الثانية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أن الطريقة التى يتحدث بها عن التخفيض الضريبى ستزيد الضغوط على المواطنين البسطاء والطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي، واعدة بالعمل على تخفيف الضغط خلال تحصيل الضرائب عن الأمريكى البسيط وإلزام الأثرياء بدفع الشريحة الكبرى من الضرائب.

وأكدت كلينتون أن ترامب لم يدفع الضريبة الفيدرالية لمدة 20 عامًا ويسعى لتعميم تجربته بأن يجعل هذا حق مكتسب للأثرياء فى دفع نسبة ضرائب أقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»