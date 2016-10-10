سفارة الهند تبحث إحياء ذكري حياة «غاندي» مع محافظة بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد ، ممثلًا للسفارة الهندية في مصر وذلك لبحث استعدادات إقامة احتفالية لإحياء ذكري حياة الزعيم الهندي المهاتما غاندي وزيارته لمصر عام ١٩٣١ ومروره بالمجري الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد .

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد لممثلي السفارة أنه يشعر بالفخر لتواجدهم واختيارهم للمحافظة لإحياء ذكري حياة المناضل غاندي والذي أول ما وضعت أرجله في مصر كانت علي أرض المدينة الباسلة ، وقال المحافظ : ” إننا عندما نتحدث عن الهند نري تاريخًا عظيماً وتشابهًا كبيرًا بين الشعبين المصري والهندي في أمور كثيرة منها العادات والتقاليد كما بدأوا معا ثورة للنهضة والتنمية وإنشاء الله سنكملها معا “.

ولفت المحافظ للحضور علي الاستثمارات الهندية علي أرض مصر والتي تقدر بمليار ونصف المليار جنية مؤكدًا علي تقديم كافة الدعم المادي واللوجيستي والمعنوي قائلًا نرجو أن يكون بابًا لبدء الاستثمارات الهندية وتكرر التجربة في شرق بورسعيد.

وقد أكد ممثل السفارة الهندية علي أن التعاون الذي تلاقيه السفارة الهندية في مصر سيدفع بالعلاقات الهندية للأمام ومنها جلب إستثمارات لمنطقة شرق بورسعيد.