سيف بن زايد: محبة الوطن حافز شبابنا للإبداع

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مبادرة «عبر عن حبك للإمارات» على المستويين الرسمي والشعبي، ودشّن سموه الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمبادرة، في حفل كبير أقيم أمس بفندق ريتز كارلتون بأبوظبي.

وأكد سموه أن محبة الوطن تمثل حافزاً أساسياً لأبنائنا وشباننا لانطلاق طاقة الإبداع والابتكار والاستمرار فيها، إسهاماً في تحقيق الريادة العالمية والحفاظ على المكانة المتميزة والمرموقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجديد للعهد

وقال سموه: إن التعبير عن حبنا للوطن، هو تجديد للعهد والولاء لقيادتنا العليا ولوطننا العزيز على المضي قدماً في الحفاظ على مكتسبات إمارات الخير والعطاء، التي حققت مكانة متميزة في مختلف مجالات النهضة والتطوير على الخارطة العالمية بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة والدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتابع سموه والحضور فقرات الحفل التي تضمنت الفيلم الرئيسي للمبادرة الذي استعرض جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نهضة الإمارات ومحبته الكبيرة للوطن، كما اشتمل الحفل على فيلم بعنوان «القلوب النابضة»، وجرى عرْض الأغنية الوطنية الجديدة «فداك الروح» للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

تنمية العقول

وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اطلع على المبادرات النوعية والحصرية في المعرض المصاحب للحفل، وأطلق سموه قمة أقدر العالمية تحت شعار «تنمية العقول لازدهار الوطن» بتنظيم من القطاع الخاص «اندكس للمؤتمرات والمعارض» بمشاركة المؤسسات الوطنية في التعبير عن حب الوطن، وتهدف القمة إلى غرس القيم الفاضلة في نفوس الشباب مثل المهارات الشخصية والوعي الوطني والصحة والسلامة والوقاية.

كما اطلع سموه على أهداف موسوعة «أقدر بيديا» الإلكترونية والتي تعد بوابة معلوماتية متجددة تواكب الأحداث والمنجزات التي تشهدها الدولة على كل الصعد وتهتم بشؤون الحياة في الدولة، وشخصياتها وإيقاع الحركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

رؤية وطنية

من جهته قال العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، إن مبادرة «عبّر عن حبك للإمارات» تمثل رصيداً وطنياً نعتز به جميعاً وتعمل على نشر ثقافة الإمارات في التسامح واهتمامها بمسيرة العلم والابتكار، وتعزيز ثقافة التربية الوطنية في مختلف شرائح المجتمع، ورسالة حب وسلام ودعوة لجميع أبناء الوطن لتعزيز ولائهم وانتمائهم للإمارات وقيادتها الرشيدة.

نافذة ذكية

وقدَّمت سارة محمد السناني لاعبة منتخبنا الوطني لذوي الإعاقة والحائزة على الميدالية البرونزية في ألعاب ريو دي جانيرو البرازيلية، شاشة تدشين مبادرة «عبر عن حبك للإمارات»، لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتحدث طالبان إماراتيان من المدرسة اليابانية في أبوظبي بطلاقة باللغة اليابانية خلال الحفل لتقديم فقرة رسالة رئيس مجلس الوزراء الياباني، الذي أكد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

مشاركة محبّة

وشاركت مجموعة محمد هلال للعطور بعطر «سائرون» وعبرت مجموعة «هارلي ديفدسون» عن محبتها للوطن من خلال المشاركة بـ 100 دراجة بخارية للتعريف بمبادرتها.

وشاركت حلويات باتشي بتقديم باقة من حلوياتها تحمل شعار «عبر عن حبك للإمارات»، وقدم برنامج خليفة لتمكين الطلاب تعريفاً عن أنشطته وفعالياته منها برنامج «محاضري أقدر الإلكتروني»، كما أطلقت شركة آفاق المعرفة «قناة أقدر» التلفزيونية الذكية.

واستعرضت مجلة أقدر الإلكترونية برامج توعية، كما عرضت إحدى الشركات اليابانية المتخصصة تطبيقاً ذكياً يتيح للجمهور التعبير عن حبهم للإمارات. كما شاركت في الاحتفالية فرقة العين للعيالة التراثية.

حضور لافت

حضر الحفل، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، والدكتور علي النعيمي رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر».

كما حضر الحفل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية، واللواء عبد العزيز الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة.

واللواء عمير المهيري مدير عام العمليات الشرطية بأبوظبي، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء خبير الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بوزارة الداخلية، واللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وزراء ومسؤولون: المبادرة مرآة التلاحم الوطني

أعرب وزراء ومسؤولون عن تقديرهم لمبادرة «عبر عن حبك للإمارات»، مشيدين بجهود القيادة العليا وتوفيرها لمقومات الأمن والرفاهية لجميع القاطنين على أرض الإمارات الطيبة في ضوء وجود أكثر من 200 جنسية يتعايشون في سلام ومحبة، مؤكدين أن الإمارات واحة أمن وسلام، تكرس وتعزز قيم التسامح والعدل.

وقالوا: إن المبادرة تمثل انعكاساً للتلاحم الوطني الذي يعيشه أبناء الوطن، وعرفاناً وتقديراً بالإنجازات التي تحققت في ضوء سياستها الحكيمة، حتى باتت تتبوأ المراكز الأولى في مختلف المجالات.

تواصل فعّال

واعتبر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، مبادرة «عبر عن حبك للإمارات» رؤية وطنية ومعاصرة تعمِّق التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن حبهم وولائهم الصادق لإمارات العطاء، وقيادتها التي تسعى إلى تحقيق السعادة والرفاهية لأبناء الإمارات وتنشر الخير والمحبة وتدعم العمل الإنساني في كل أرجاء المعمورة.

وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت خلال الـ 44 عاماً، أن تعبر من خلال مسيرتها المضيئة عن حكاية نجاحها أمام العالم كله، وتظهر مدى اهتمام القيادة العليا بالمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة والرفاهية لهم في جميع المجالات، مما جعلها مثالاً يحتذى به، وواحة للتسامح والمحبة أمام العالم، مشيراً إلى أن ما حققته دولتنا من إنجازات شاهد على ذلك، فقد تبوأت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المجالات.

قيم الولاء

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إن مبادرة «عبر عن حبك للإمارات» ترسخ قيم الولاء والمحبة للوطن وقيادته العليا وتسهم في تمكين أفراد المجتمع في التعبير عن حب الوطن وقيادته وتوثيقها ونشرها وفتح قنوات التواصل للتعريف بالأدوار الريادية الإنسانية والتطويرية للدولة وجهودها المتواصلة التي تبذلها عالمياً، كما أنها تعكس مدى الحرص على إشراك أبناء المجتمع الإماراتي في عملية التنمية الإنسانية التي تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للنهضة في الدولة، لافتة إلى أهمية التعبير عن الرأي والإفصاح عن المشاعر الوطنية الطيبة بما يشكل دافعاً وحافزاً على تحقيق المزيد من الإنجازات.

ثقافة الإسعاد

وقال العقيد يوسف إسماعيل خوري، نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي إن هذه المبادرة النبيلة تشكل فرصة للجميع للتعبير عن حبهم وولائهم للإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً أنها تمثل تعبيراً صادقاً عن الإمارات التي لا توفر جهداً ولا مالاً في سبيل إسعاد المجتمعات الأخرى وتحقيق رفاهيتها، كما أنها تشكل تقديراً لهويتنا الإماراتية التي تعكسها السمعة الدولية الطيبة التي حققتها الدولة وأشادت بها المؤسسات الدولية لا سيما مؤشرات السعادة ورفاهية المجتمع، وأهمية التطوع في عمل الخير.

عرفان بالجميل

وقال العقيد عبدالله علي الحوسني نائب مدير عام المنافذ والمطارات بوزارة الداخلية إن المشاركة في المبادرة ما هي إلا رصيد وطني يعكس العرفان والجميل تجاه دولة العطاء، ويعزز من دور ومسؤولية كل فرد يعيش على أرضها يكرس مشاعر الانتماء لها ولقيادتها العليا، مؤكداً أنها تمثل قناة تواصل مميزة بين أفراد المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة.

أنا أحب الإمارات

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، فيديو لرئيس وزراء اليابان شينازو أبي، وهو يعبّر عن حبه للإمارات من خلال مبادرة «عبر عن حبك للإمارات»، موجهاً سموه الشكر إلى رئيس وزراء اليابان وشعب اليابان الصديق.

وقال شينازو أبي في الفيديو: «أنا أحب الإمارات.. أهنئكم بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس دولة الإمارات، وأود أن أتقدم بتهانيَّ القلبية نيابة عن اليابان وشعبها إلى أصدقائنا، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات».

كما نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان فيديو أثناء التقاطه صورة «سيلفي» مع مجموعة من الطلبة، ودوّن سموه: «تنوّعت اللغات واللهجات، وحده «حب الإمارات» جمع الكل في مبادرة #عبر_عن_حبك_للإمارات».

توثيق

علي النعيمي: المبادرة تسهم في تمكين الطلاب

أشاد الدكتور علي النعيمي رئيس مجلس أبوظبي للتعليم بالمبادرة الوطنية بهدف إبراز المحبة والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، مشيراً إلى أنها تسهم في تمكين المجتمع الطلابي للتعبير عن حبهم للإمارات وقيادتها وتوثيقها ونشرها وفتح قنوات التواصل للتعريف بالأدوار الريادية الإنسانية والتطويرية لدولة الإمارات وجهودها المتواصلة التي تبذلها إقليمياً وعالمياً.

وأكد حرص المجلس على التعاون مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، في تبنيها القضايا والمبادرات الوطنية والتربوية التي ترسخ قيم التعبير عن الحب للوطن وقيادته العليا.وأضاف: إن مجلس أبوظبي للتعليم يدعم هذه المبادرة الوطنية بتحفيز الطلبة من خلال الأنشطة والبرامج التعليمية للتعبير عن حبهم للوطن وقيادته الرشيدة.

أحمد الريسي: ملتقى حب المواطنين

اعتبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية أن مبادرة «عبر عن حبك للإمارات»، تمثل ملتقى لمشاعر حب المواطنين والمقيمين ووفائهم لأرض العطاء.

وقال إن المبادرة تعمل بكل الاتجاهات على إبراز المحبة والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً، مؤكداً أن المحافظة على أمن واستقرار الإمارات أكبر دليل على حب الجميع للوطن، وهو مطلب وهدف يتشاركه الجميع.

وقال إن القاطنين على أرض دولة الإمارات يتوقفون أمام مخزون من المحبة والعرفان والتقدير والود وكل معاني الأسرة في هذا الوطن المعطاء، وطن المحبة الحقيقية التي لا يمكن وصفها أو اختزالها بكلمات.