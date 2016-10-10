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حنيف القاسم: مبادرات محمد بن راشد تستشرف رؤية مستقبلية لقيادة واعية

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حنيف القاسم: مبادرات محمد بن راشد تستشرف رؤية مستقبلية لقيادة واعية حنيف القاسم: مبادرات محمد بن راشد تستشرف رؤية مستقبلية لقيادة واعية

ثمن الدكتور حنيف القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنت تدشين جائزة التسامح والمعهد الدولي للتسامح.

وأشار القاسم إلى أنها مبادرة غير مسبوقة وتشكل رؤية تستشرف المستقبل لقيادة تتميز بالريادة التي تواجه التحديات وتقهر المستحيل وتحرص على دعم الإبداع وتشجيع الابتكار ورعاية الإنسان في كل مكان دون النظر إلى جنس أو لون أو معتقد أو مكان.

وأكد على إنسانية المبادرة ونوعيتها في رعاية الوعي المعرفي لدى المجتمعات حول العالم، حيث تجسد مفردات النموذج الإماراتي في أعمال الخير والتعاون والتكافل.

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