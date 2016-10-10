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وظائف خالية للعمل فى شركة بتروجيت بمرتب 6 آلاف جنيه شهرياً والتقديم حتى 31 أكتوبر

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وظائف خالية للعمل فى شركة بتروجيت بمرتب 6 آلاف جنيه شهرياً والتقديم حتى 31 أكتوبر وظائف خالية للعمل فى شركة بتروجيت بمرتب 6 آلاف جنيه شهرياً والتقديم حتى 31 أكتوبر

شيماءمصطفى

أعلنت شركة بتروجيت عن وجود عدد من الوظائف الخالية بالشركة، وقد نشرت إعلان رسمى بالتخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب فى التقدم لهذه الوظائف وموعد وطريقة التقديم لشغل هذه الوظائف والمؤهلات المطلوبة والخبرات اللازمة وآخر موعد للتقديم لهذه الوظائف.

الوظائف المطلوبة :-

مهندسين ميكانيكا

– مهندسين مدنى

الشروط المطلوب توافرها فى المتقدم لشغل الوظائف السابقة :-

- أن يكون المتقدم من خريجى كليات الهندسة قسم ميكانيكا أو قسم مدنى.

2- أن يكون المتقدم لدية خبرة فى التعامل مع برامج الإكسل وبريمافيرا.

3- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل.

4- أن يجيد المتقدم التعامل مع الكمبيوتر ويجيد التعامل مع برامج مجموعة الأوفيس.

5- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدث وكتابة.

الأوراق المطلوبة تقديمها لشغل وظائف شركة بتروجيت :-

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

2- صورة من شهادة المؤهل الدراسى وموضح بها التقدير العام وأن لا يقل عن جيد.

3- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء النهائى منها .

4- صورة من  بطاقة الرقم القومى.

مميزات وظائف شركة بتروجيت :-

– يحصل من يتم اختياره فى العمل بشركة بتروجيت على مرتب شهرى قدره 6 آلاف جنيه بخلاف المميزات الأخرى مثل البدلات والتأمين الصحى والاجتماعى.

طريق التقديم فى وظائف شركة بتروجيت

– يتم التقديم من خلال تقديم الطلبات يدويا إلى مقر شركة بتروجيت، وسوف يتم التواصل مع من ينطبق عليهم الشروط لإتمام الاجراءات اللازمة للتعيين.

طريق التقديم فى وظائف شركة بتروجيت

– يتم التقديم من خلال تقديم الطلبات يدويا إلى مقر شركة بتروجيت، وسوف يتم التواصل مع من ينطبق عليهم الشروط لإتمام الاجراءات اللازمة للتعيين.

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