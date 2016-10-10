بنكا «الاستثمار الأوروبي» و«الدولي» يطلقان مبادرة لإقامة المشروعات بالشرق الأوسط

أطلق بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي اليوم مبادرة مشتركة لدعم وتشجيع الشباب والنساء بصورة خاصة ممن يقومون بتأسيس شركات ومشروعات لأول مرة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وذكر بيان مشترك لبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي رومان اسكولانو ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حفظ غانم، وقعا اتفاق نوايا اليوم في واشنطن في هذا الصدد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير تسهيلات استثمارية جديدة لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط لتأسيس وتنمية الشركات والمشروعات الجديدة، وتوفير الدعم الفني اللازم لمثل هذه المشروعات، وخلق عدد كبير من فرص العمل عبر المنطقة بما يسهم بدوره في تعزيز الازدهار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

أ ش أ