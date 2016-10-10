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إحباط محاولة تفجير عبوتين ناسفتين بمدخل العريش

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إحباط محاولة تفجير عبوتين ناسفتين بمدخل العريش إحباط محاولة تفجير عبوتين ناسفتين بمدخل العريش

انفجار مدرعة_أرشيفية

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، في بيان لها عن إحباط محاولة تفجير عبوتين ناسفتين على طريق القوات بمدخل مدينة العريش الغربى.

وجاء فى البيان أن قسم المفرقعات بالمديرية قام بتفكيك عبوة ناسفة موجهة زنة 30كم تقريباً من مادةTNT بجانب الطريق الساحلى اسطوانية الشكل موصلة بها دانة قبل كمين الكيلو 17 باتجاه العريش دائرة قسم رابع العريش، وتفكيك عبوة ناسفة زنة 35 كم تقريباً من مادة TNT اسطوانية الشكل موجهة أمام بوابة نادى الهجن دائرة قسم شرطة رابع العريش .

وأضاف البيان أنه تم ضبط 63  محكوما عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط ( 7 ) قضايا، وتمكن ضباط  قسم المرافق من ضبط 57 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 303 مخالفات مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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