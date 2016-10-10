ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بالقاهرة

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين، أحدهم مسلح، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائهم بالعاصمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو "هانى ع.ع " 52 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، السابق اتهامه فى قضية مخدرات، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة حلوان مكانا لنشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 665 جراما، و430 جنيها، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المدعو "سلامة ق.س" 40 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، السابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر 5 ,5 كيلو جرام، و160 جنيها حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وألقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات القبض على المدعو "حسام م.ح" 26 سنة عاطل مقيم بمساكن العبد بدائرة قسم شرطة ثان السلام، المحكوم عليه فى قضية تبديد، والمقضى فيها بالحبس سنة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو و100 جرام، و1235 جنيها؛ وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.