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ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الهيروين والبانجو بالشرقية

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ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الهيروين والبانجو بالشرقية ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الهيروين والبانجو بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين والبانجو قبل ترويجها بدائرة مركز بلبيس، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتمكنت القوة من ضبط كل من "عبد الله س  ف" 45 سنة عاطل و"سعد م س" 48 سنة عاطل و" عاطف م ع ف" 45 سنة عاطل، مقيمين بناحية الرويسات مركز بلبيس، وبحوزة الأول والثانى كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 250 جراما، ولفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى.

 

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41631 جنايات مركز بلبيس لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 

 


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