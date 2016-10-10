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محافظ بورسعيد يصدر قرار بحل مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين

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محافظ بورسعيد يصدر قرار بحل مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين محافظ بورسعيد يصدر قرار بحل مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارًا بحل مجلس إدارة جمعية التأهيل الإجتماعي للمعاقين وذلك بسبب سوء مستوي الخدمات المقدمة للمواطنيين وانخفاض مستوي النظافة داخل المكان والإهمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مجلس إدارة الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعي واللجنة المشكلة لبحث ملف الجمعية حيث أبدي محافظ بورسعيد إستياءة الشديد من سوء المستوي والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك سوء مستوي المبني مشيرًا علي أهمية توفير أفضل أنواع الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنيين .

وأكد المحافظ بأنه أتخذ قرار حل المجلس بعد الاطلاع علي تقرير اللجنة التي تم إيفادها إلي موقع الجمعية وتم التأكد من سوء الأداء من الإدارة والتدني الشديد في جميع الخدمات والمرافق كماقرر المحافظ مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لايفاد لجنة للتحقيق في سوء مستوي الجمعية كما قرر إحالة تقرير اللجنة إلي النيابة كما وجة المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بقيام الجمعية بتقديم الخدمة بالمجان للمواطن داخل الجمعية .

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