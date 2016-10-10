السيسي يشارك في ختام أعمال الحوار الوطني السوداني

أعلنت رئاسة الجمهورية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى ختام أعمال مؤتمر الحوار الوطنى السودانى فى الخرطوم، وذلك تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عمر البشير.

ومن المقرر أن يُشارك الرئيس السيسى أيضاً فى الجلسة الختامية للمؤتمر عدد من رؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس فى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى السودانى، تأتى فى إطار العلاقة الخاصة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمعهما من تاريخ ممتد ومصير مشترك.

وأشاد السفير علاء يوسف، بنتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى عقدت على المستوى الرئاسى لأول مرة فى القاهرة الأسبوع الماضى، وخاصة توقيع الرئيسين على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتى تعكس إرادة سياسية واضحة فى الوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التى تتسق مع ما يجمع البلدين من علاقات متميزة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس يؤكد دائماً على دعم مصر ومُساندتها لكافة الجهود التى يقوم بها الرئيس عمر البشير، للحفاظ على استقرار السودان، وتحقيق السلام والأمن فى كافة ربوعه، داعياً كل القوى والحركات السياسية فى السودان إلى إنجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس البشير، بما يساهم فى تعزيز وحدة الصف السودانى ويضمن تحقيق آمال الشعب السودانى فى السلام والاستقرار.