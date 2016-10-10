«فزسان الشرق» يفتتحون موسمهم الفني بعرض «رسالة من الوالي» الخميس المقبل ‏‎

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر عرض الوالى تصميم وإخراج طارق حسن وذلك لمدة ثلاثة ليالى

> متواصلة تبدأ فى الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، السبت 13، 14، 15 أكتوبر على مسرح الجمهورية، وذلك فى افتتاح موسمها الفنى الجديد 2016 – 2017.

يعد العرض رسالة الى جميع المصريين ومحاولة لابراز الصورة المشرقة لاصرار الأجداد على النهوض بالوطن من خلال الاقتداء بعزيمتهم التى نجحت رغم الصعوبات فى الانتصار وتحقيق احلام كانت حينئذ صعبة المنال حيث يدور فى فصلين خلال أحد الحقب التاريخية المصرية ما بين عامى 1804 – 1849 اثناء تولى محمد على حكم مصر ويجسد العديد من التحديات التى واجهت الشعب خلال تلك الفترة ونجاحه فى هزيمتها وبناء مصر الحديثة.

يذكر ان فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية

> ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم ثم تولت الفنانة كريمة بدير مسئوليتها عام 2011 وقدمت معهم عرض بهية الذى لاقى استحسان الجمهور ثم تولى منصب المدير الفنى الحالى للفرقة المصمم والمخرج طارق حسن وقدم معها العديد من العروض الناجحة.