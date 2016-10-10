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تغيير مسار رحلة المنتخب القادمة من الكونغو لعدم توافر الوقود في برازافيل

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تغيير مسار رحلة المنتخب القادمة من الكونغو لعدم توافر الوقود في برازافيل تغيير مسار رحلة المنتخب القادمة من الكونغو لعدم توافر الوقود في برازافيل

المصري – أرشيفية

أعلن مصدر مسئول بشركة للطيران أن رحلة الشركة الخاصة من طراز البوينج B737/800، والتي كانت تقل بعثة المنتخب القومي المصري، والقادمة من مطار برازافيل بالكونغو، قد تأخرت 4 ساعات عن موعد اقلاعها الأصلي، والمقرر له في الساعة 10 مساء أمس بالتوقيت العالمي بسبب نقص الوقود عند المغادرة بمطار برازافيل.

وأضاف المصدر ان الشركة قامت علي الفور بالتنسيق مع السفير المصري لدي الكونغو ، وذلك لاجراء اتصالات علي اعلي مستوي لتوفير الوقود اللازم لاقلاع الرحلة ، ولكن ماتم توفيره من وقود بمطار برازافيل لم يكن يكفي سوي لوصول الرحلة الي مطار انجامينا بدولة تشاد ، وبالفعل تم التنسيق مع مكتب مصرللطيران بتشاد لمخاطبة سلطات المطار التشادية للتأكد من توافر الوقود اللازم لعودة الرحلة الي مطار القاهرة والحصول على تصاريح الهبوط اللازمة.

وقال المصدر اقلعت الرحلة في تمام الساعة 1:50 بالتوقيت العالمي من مطار الكونغو الي تشاد ، ومن المقرر وصولها الساعة 12 ظهرا الي مطار القاهرة وعلي متنها بعثة المنتخب القومي والسفير المصري بالكونغو .

هذا وكانت بعثة المنتخب الوطنى قد سافرت يوم الجمعة الماضي ٧ أكتوبر إلى الكونغو لمواجهة المنتخب الكونغولى بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

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أونا

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