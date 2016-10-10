دونالد ترامب يهدد هيلاري: ستكونين في السجن عندما أصبح رئيسًا

هدد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مساء الأحد، منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، بأنها ستكون في السجن في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، على خلفية استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية.

وبحسب “سكاي نيوز” قال ترامب لكلينتون خلال المناظرة الرئاسية الثانية: “في حال فزت، سأوجه تعليمات للنائب العام لوضع مدع خاص للنظر في وضعك لأنه لم يكن هناك يوما هذا الكم من الأكاذيب والخداع”.

وردت كلينتون بالقول: “من الجيد أن شخصا بطباع ترامب ليس مسؤولا عن القانون في بلادنا”، ليجيبها ترامب: “لأنك ستكونين في السجن”.

وبدأت المناظرة الثانية وسط أجواء مشحونة بين المرشحين، اللذين لم يتصافحا قبل بدايتها في لقطة لافتة.