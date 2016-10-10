مجند ينتحر داخل أسوار السجن فما السبب؟

شيماء مصطفى

الشعور بالظلم جعل مجند يشنق نفسة في السجن فقد قام مجند بالداخلية بشنق نفسة لشعورة بالظلم داخل أسوار السجن وذلك لصدور قرار ضدة بالحبس بهيئه الامداد والتموين.

واكدت مصادر بان اللواء محمود خلاف قد تلقى بلاغ من هيئة الإمداد والتموين والتي تقع في مدينه الشروق بأنه تم العثور على جثة المجند الذي قام بالانتحار داخل اسواق السجن وقد أنتقل اللواء نائب المدير للإدارة العامة بمباحث القاهرة إلى المكان المحدد فوجد الجثة عالقة في مشنقو وقد فارقت الحياة في حمام السجن .

وأكدت التحريات والفحص الجنائي انه قام بذلك لشعوره بالظلم وقد تحرر المحضر في الواقعه وجاري التحريات للنيابة والمباحث في الواقعه لمعرفة سبب قيام الغدارة بسجنة والذي جعله يقدم على الإنتحار دون خوف من عذاب الله عز وجل وهل كان المنتحر تحت تأثير حالة من الإكتئاب الحاد بسبب حبثة والذي اودى به إلى التخلص من حياته بهذا الشكل دون الخوف من الله وعذابه.

وقد قيل أن هناك بعض الأشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب والإهانه .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads