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لأول مرة سجانة الفنانة ماجدة الخطيب تروي اسرار جديدة عن دخولها للسجن وماذا حدث معها وكيف كانت تتعامل

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من أكثر القضايا التي يتابعها الناس هي القضايا التي يكون المتهمون فيها من الفنانين ، حيث يتأثر بها الكثير من المشاهدين نظرا لتعلقهم بالأدوار التي تظهر على الشاشة ، وفي فترة من الفترات كانت قضية الفنانة ماجدة الخطيب من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في الوسط الفني في هذا الوقت. قصة دخول الفنانة ماجدة الخطيب السجن

وفي الاحتفال بذكرى ميلادها تناولوا قصة فترة العقوبة التي قضيتها في السجن حيث أنها قامت بقتل شخص بسيارته أثناء قيادتها السيارة ، وبالفعل تم القبض عليها وتوالت التحقيقات التي أدت إلي مثولها أمام المحكمة ، والتي قضت بالحكم عليها بالسجن المشدد لمدة عام.

التهمة المنسوبة للفنانة ماجدة الخطيب

وتم توجيه لها تهمة القتل الخطأ وبالفعل دخلت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب السجن ، وتعاملت مثل المسجونات الأخريات ،والجدير بالذكر أن الإعلامية بسمة وهبي قد استضافت السجانة التي كانت تعمل وقتها. السجانة تروي ماذا كانت تفعل الفنانة ماجدة الخطيب في السجن

وذلك من خلال برنامجها “هي مش فوضي” والذي كان يذاع على قناة TEN الفضائية ، وقالت أنها كانت تعيش مع نفسها وكانت عادية جدا، وتتعامل مع المسجونات بأسلوب عادي جدا ، وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا التي يتذكرها المشاهدون مهما مر الوقت ، والذي أكدته السجانة في قولها: “كانت محترمة جدا وتخرج من الغرفة تقعد فى أمام العنبر وفى حالها جدا”.

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