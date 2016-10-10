اليوم.. نظر محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه

تنظر اليوم، الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة رجل الأعمال "خالد ع" بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه "محمد م"، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى جوهرين مخدرين "الحشيش" و"الميثامفيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.