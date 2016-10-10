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طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

 وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين.. أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 22 31

الإسكندرية 19 29

مطروح 22 28

بورسعيد 23 28

دمياط 22 28

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 19 31

السويس 20 32

العريش 17 30

نخل 12 28

طابا 14 29

الطور 23 28

مرسى علم 24 33

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 25 33

رفح 17 30

كاترين 14 30

سيوة 19 33

المنيا 21 33

الفيوم 20 32

رأس سدر 20 31

أبوسمبل 22 38

وسط الدلتا 22 30

أسيوط 20 34

سوهاج 21 36

الأقصر 21 38

أسوان 23 39

شلاتين 23 34

حلايب 25 32

الوادى الجديد 24 37

قنا 21 38

نويبع 24 31

السلوم 21 30

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 28 41

المدينة 25 38

الرياض 21 35

المنامة 27 33

أبوظبى 26 37

الدوحة 26 36

الكويت 20 40

دمشق 14 30

بيروت 22 28

عمان 17 28

القدس 15 25

غزة 21 28

بغداد 16 38

مسقط 30 36

صنعاء 10 27

الخرطوم 29 42

طرابلس 23 32

تونس 18 26

الجزائر 16 26

الرباط 16 22

نواكشوط 27 41

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 7 20

اسطنبول 15 23

اسلام اباد 19 33

نيودلهى 24 35

جاكرتا 24 30

بكين 8 19

كوالامبور 24 33

طوكيو 16 19

أثينا 18 23

روما 14 20

باريس 4 15

مدريد 8 25

برلين 4 12

لندن 6 14

مونتريال 4 13

موسكو 2 6

نيويورك 11 18

واشنطن 11 18


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