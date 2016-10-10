نائب وزير المالية لـ"اليوم السابع": تقدم كبير بتأمين 6 مليارات دولار لمصر

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك تقدمًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد المصرى من قبل دول مجموعة الـ7 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدًا أن دولًا أخرى صديقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، حققت مصر معها تقدمًا كبيرًا لتأمين حصول "القاهرة" على 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد الدولى، أن هناك إشادات كبيرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين الذين التقاهم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى على مدار الأيام الماضية.