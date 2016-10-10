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حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالطالبية

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حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالطالبية حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالطالبية

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة بحبس "ياسر.ا" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة بندقية خرطوش غير مرخصة وعدد من الطلقات النارية بمنطقة الطالبية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السلاح والذخيرة المضوبطان بحوزة المتهم وعرضهم على المعمل الجنائى لفحصهم.

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة بندقية خرطوش غير مرخصة وعدد من الطلقات بمنطقة الطالبية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق؛ وذلك بعدما وردت معلومات للنقيب أحمد بدوى معاون مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد حيازة عاطل لأسلحة نارية غير مرخصة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته بندقية خرطوش تركى غير مرخصة و5 طلقات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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