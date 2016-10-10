لعشاق القهوة.. 5 نصائح لحماية القولون العصبى من أضرارها

على الرغم من تعدد الفوائد الصحية للقهوة إلا أن مرضى القولون العصبى مازالوا يعتبرونها على رأس المحظورات التى يخشون أضرارها عليهم ، ولكنهم لا يستطيعون البعد عنها.

ويقول خبير التغذية "مايكل مكرم" :"القهوة من المشروبات التى يعتبرها كثيرون مفتاحا لليوم، إذ تعمل على ضبط المزاج بسبب نسبة الكافيين المنبه التى تتوفر فيها، ولا ننسى ذكر كثير من فوائد القهوة التى تكمن فى الحماية من بعض الأورام السرطانية ، ضبط معدلات السكر فى الدم، رفع نسبة حرق الدهون فى الجسم ، العمل على منع ترسبات الجير على الأسنان".

ويضيف " مايكل مكرم" :"ولكن القهوة من المشروبات التى يحذر منها أغلب الأطباء مرضى القولون العصبى حتى لا تساعد على تحفيزه والتسبب فى ارتباك لحركة المعدة، ولكن هناك 4 نصائح عند تطبيقها يمكن لمريض القولون العصبى الاستمتاع بالمذاق دون حدوث أضرار، وهى كالتالى:

1- عدم تناول القهوة على معدة خاوية، أو بعد تناول وجبة الطعام مباشرة

2- تناول قبل فنجان القهوة كوب ماء، وبعدها أيضًا حتى نمنع حدوث حموضة المعدة

3- مرضى القولون العصبى يمكنهم تناول الأنواع الفاتحة، أو الخضراء ويجب عليهم البعد عن القهوة القاتمة

4- لا يجب أن يتجاوز تناول القهوة لأكثر من 2 فنجان على مدار اليوم

5- القهوة الخالية من الكافيين الأنسب لمرضى القولون العصبى، فهى تعطى الطعم اللذيذ وتحمى الجسم من أضرار الكافيين