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4 أطعمة تحتوى على مضادات حيوية.. أهمها الثوم والكرنب

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4 أطعمة تحتوى على مضادات حيوية.. أهمها الثوم والكرنب 4 أطعمة تحتوى على مضادات حيوية.. أهمها الثوم والكرنب

>كتبت رانيا سعد الدين

مع بداية موسم الشتاء وهبوب الموجات الباردة تكثر الأمراض المعدية التى يتسبب فى حدوثها الفيروسات النشطة، وقبل الإصابة بأحد هذه الأمراض يقدم موقع " howstuffworks" مجموعة من أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من المضادات الحيوية التى يمكن الاعتماد عليها فى النظام الغذائى لإكساب الجسم مناعة ضد الأمراض.

1- الثوم :

أثبت الثوم فعاليته فى علاج الأمراض المعدية أثناء الحرب العالمية الثانية عندما نفدت المضادات الحيوية، وللثوم دور كبير فى علاج البكتريا الحلزونية فى الجهاز الهضمى، قرحة المعدة، الأورام السرطانية، جرثومة السالمونيلا .

2- المشروم

للفطر دور كبير فى محاربة الميكروبات والجراثيم فهو يحتوى على نسبة عالية من المضادات الحيوية ذات الفاعلية العالية لقتل البكتريا، بالإضافة إلى قدرته على خفض نسبة الكولسترول فى الدم ، وضبط ضغط الدم وقدرات فائقة على علاج مختلف الالتهابات

3- الكرنب

الكرنب من الخضروات التى تحارب الالتهابات كما أنها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الخلايا السرطانية، وقد أثبتت كثير من الدراسات الطبية أن الكرنب يحتوى على مواد تفوق كثير من الأدوية   .

4- البصل

سواء مطبوخ أو نيئ البصل يعتبر مضاد حيوى واسع المفعول فيكون علاج فعال للقضاء على نزلات البرد والأنفلونزا ، كما أن البصل يحتوى على نسبة عالية من الكبريت القادر على محاربة الأمراض المعدية دون اللجوء إلى تناول المضادات الحيوية .


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