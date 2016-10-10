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5 خيوط رئيسية تقود جهات التحقيق للإيقاع بقاتلى أمين شرطة أكتوبر

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5 خيوط رئيسية تقود جهات التحقيق للإيقاع بقاتلى أمين شرطة أكتوبر 5 خيوط رئيسية تقود جهات التحقيق للإيقاع بقاتلى أمين شرطة أكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

بعد مرور شهر على واقعة اغتيال صلاح عبد العال أمين شرطة قسم أول أكتوبر، تواصل نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار علاء سمير رئيس النيابة، تحقيقاتها حول الحادث، لتحديد هوية المتورطين فى الواقعة تمهيداً لضبطهم واحضارهم، ووضعت النيابة 5 خيوط رئيسية لضبط المتهمين يرصدها "اليوم السابع" فى النقاط التالية.

·   تنتظر النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

·  يعد تقرير إدارة التوثيق والمعلومات ومباحث الإنترنت حول صفحة "حسم" الإخوانية أحد أهم التقارير التى تنتظرها النيابة لتحديد القائمين على تلك الصفحة التى تبنت واقعة الاغتيال.

·   تعمل مصلحة الطب الشرعى على إعداد تقرير واف حول جثة أمين الشرطة لتقديمه الى النيابة العامة والذى سيحدد كيفية إطلاق النيران عليه ومسافة الإطلاق وأسباب الوفاة بشكل دقيق

·   تنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائى حول فوارغ الطلقات التى تم تجميعها من موقع الحادث لتحديد نوع السلاح المستخدم فى الواقعة

·   تعد أقوال شهود العيان أحد أهم الخيوط التى تستند اليها النيابة لتشكيل رؤية كاملة حول الحادث للإيقاع بالمتورطين فى عملية الإغتيال

 


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