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قائد قوات الحشد الوطنى: المشكلات بين العراق وتركيا ستحل قريبا

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قائد قوات الحشد الوطنى: المشكلات بين العراق وتركيا ستحل قريبا قائد قوات الحشد الوطنى: المشكلات بين العراق وتركيا ستحل قريبا

>بغداد /أ ش أ/

 توقع قائد قوات "الحشد الوطنى" أثيل النجيفى حل المشكلات الحالية بين العراق وتركيا قريبا.. وقال: "يمكن أن تكون القوات التركية داعمة للقوات التى ستشارك فى عمليات تحرير الموصل".

وأضاف النجيفى- فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى مؤتمر "تعزيز اقليم كردستان" فى أربيل مساء اليوم- أن أحدا لم يقل بأن قوات الجيش التركى ستشارك فى معركة تحرير الموصل، وإذا كانت هناك حاجة لذلك، فمن الممكن أن تكون قوة ساندة تقدم الدعم لقوات البيشمركة والحشد الوطنى والجيش العراقى، ولا يوجد حديث عن مشاركة فعلية فى المعركة حتى الآن.

وتابع قائلا " إننا سوف نحتاج إلى تركيا خلال فترة قريبة مع بدء عمليات النزوح وتقديم الإغاثة للمدنيين"، مؤكدا أهمية تعاون كافة الدول فى هذا الشأن.
> وكشف النجيفى عن أن المشكلات الحالية بين العراق وتركيا ستحل من خلال التفاوض بواسطة وفود من الجانبين ستجتمع لحل هذه المشكلات.
> ومن جانبه، اعتبر قائد معسكرالحشد الوطنى بنينوى العميد محمد يحيى أن الحشد ليس فى حاجة إلى قوات إقليمية فى معركة تحرير الموصل، وأن مهمة القوات التركية التدريب فقط.

وقال العميد يحيى فى تصريح صحفى " إننا بحاجة ودعم من الجيش العراقى والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة الكردية بوصفها القوات العراقية الرئيسية المعترف بها بالدولة، أما القوات الإقليمية فنحتاجيها فى التدريب".

يذكر أن العراقية طالبت تركيا مرارا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب "بعشيقة" بالموصل يوم 3 ديسمبر 2015 دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد.. وحذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تركيا من مواجهة عسكرية وحرب إقليمية بسبب تدخلها فى الموصل، وقال "إننا نخشى من أن تتحول المغامرة التركية فى الموصل إلى مواجهة إقليمية وندعو الحكومة التركية إلى عدم التدخل فى الشأن العراقي"، كما عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا فى ديسمبر الماضى أدان توغل القوات التركية وأكد دعمه للعراق فى مساعيه الداعية لانسحابها بشكل كامل.

وكان قد تم نشر المدربين الأتراك بمعسكر "الزلكان"، الذى يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفى، بقضاء بعشيقة وغير تابع للسلطات الاتحادية، ويبلغ قوام القوات التركية المتواجدة فى العراق 1550 جنديا مدعومة بحوالى 12 دبابة و12 ناقلة جنود مع 16 ناقلة عسكرية مدرعة، وأنها دخلت عبر المنفذ البرى مع تركيا "إبراهيم الخليل" بإقليم كردستان العراق.


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مصر 365

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