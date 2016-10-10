إيران تعرض إجلاء جرحى الغارات الدامية على صنعاء

طلبت إيران، التى تدعم المتمردين الحوثيين فى النزاع اليمنى، الأحد مساعدة من الأمم المتحدة لإرسال طائرة إلى اليمن لإجلاء جرحى الغارات الدامية التى خلفت أكثر من 140 قتيلا و525 جريحا فى العاصمة صنعاء.

وأعرب وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف عن "صدمته وسخطه" من الغارات الجوية التى أصابت قاعة عزاء كبيرة السبت فى العاصمة اليمنية التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

ونفى التحالف الذى تقوده السعودية فى بادئ الأمر أى تورط له فى الغارة، قبل أن ينشر بيانا ليل السبت الأحد يعلن فيه إجراء تحقيق "فوري".

وقال ظريف فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن "السعودية، وأيضا كل أولئك الذين دعموا عدوان التحالف الذى تقوده السعودية ضد الشعب اليمنى، يجب أن يحاسبوا عن جرائم الحرب التى ارتكبت فى اليمن خلال الأشهر الـ18 الماضية".

وفى هذا السياق، طلب وزير الخارجية الإيرانى من بان كى مون مساعدة الهلال الأحمر الإيرانى على تنظيم رحلة هدفها إيصال مساعدات إنسانية إلى صنعاء و"إجلاء الجرحى إلى إيران لمعالجتهم".

ونددت بالغارات على صنعاء الامم المتحدة والصليب الاحمر وسوريا وايران وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.