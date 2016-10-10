المغني البريطاني كليف ريتشارد يقاضي إذاعة بي بي سي

قام المغني البريطاني الشهير سير كليف ريتشاردSir Cliff Rechard بمقاضاة شرطة ساوث يوركشاير وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بسبب التغطية الإعلامية لمزاعم بالاعتداء الجنسي قبل سنوات طويلة.

وفي التفاصيل، تقدم ريتشارد بالأوراق الرسمية للدعوى القضائية ضد هيئة بي بي سي وقائد شرطة ساوث يوركشاير أمام المحكمة العليا في لندن يوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء قرار ريتشارد برفع دعوى قضائية ضد بي بي سي وقائد شرطة ساوث يوركشاير، بعد أن واجه تحقيقات طويلة في اتهامات ضده، ترجع للفترة ما بين عامي 1958 و1983 تقدّم بها أربعة رجال، بحيث نفى المغني البالغ من العمر 75 عاماً، المزاعم مراراً. وقالت النيابة العامة الملكية في يونيو/ حزيران الماضي إنها لن تتخذ مزيداً من الإجراءات ضده.

وتمّ الإعلان عن اسم ريتشارد كمتّهم في هذه التحقيقات، بعد أن صوّرت بي بي سي مداهمة الشرطة لمنزله عام 2014.

وكانت النيابة قد أعلنت في السادس عشر من يونيو/ حزيران الماضي أنها لن تتخذ مزيداً من الإجراءات ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة.

ولكن جرت مراجعة قرار النيابة الشهر الماضي، بعد أن طعن فيه أحد من اتّهم ريتشارد، فيما توصلت النيابة إلى أن قرارها الأصلي بعدم ملاحقة كليف كان صحيحاً.

وبعد إعلان النيابة، قال ريتشارد لراديو بي بي سي 2 إنّ "الغمة قد انقشعت"؛ وذلك بعد أن علم بنبأ أنه لن يحاكم.

وكان المغني قد تحدث في وقت سابق علناً عن التحقيق والاهتمام الإعلامي الذي رافقه.

وفي بيان أصدره في يونيو/ حزيران الماضي، انتقد ريتشارد ما سمّاه "الاتهامات الدنيئة"، مضيفاً: "تمّ الإعلان عن اسمي حتى قبل أن يحقق معي، وكان ذلك بالنسبة لي كما لو أنهم علقوني كطعم حيّ لحيوان مفترس".

وقال متحدث باسم المغني الخميس: "يمكننا تأكيد أن السير كليف أقام اليوم دعوى قضائية في المحكمة العليا في لندن، ضد كل من شرطة ساوث يروكشاير وبي بي سي. ليس من المناسب التعليق بأكثر من ذلك".

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم بي بي سي: "بينما لم نتلق أي إشعار بأي شيء، فقد أعربنا سابقاً عن بالغ أسفنا إزاء المحنة التي مرّ بها السير كليف، لكنه علينا واجب نقل القضايا التي تشغل الاهتمام العام، ومتمسكون بواجبنا الصحافي".

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