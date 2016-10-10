بالفيديو منة فضالي: كان عندي طيش شباب وربنا هداني ولا أخجل من الماضي

بجرأة تحسد عليها وثقة نادرة بالنفس، إعترفت الفنانة الشابة منة فضالي بكل سلبيات ماضيها مؤكدة أنها كتاب مفتوح وكل أسراها معروفة للجميع، وعلى من يريد أن يتزوجها أن يقبل بهذا الماضي المليء بطيش الشباب، مشيرة أنها ندمت كثيراً على ما جرى بعيد ميلادها من فضائح، ولكنها لم تندم على خسارتها لبعض نجوم الفن، كما جددت دعمها للنجم أحمد عز واعتبرت أن موقفها لا يعني أنها تعادي زينة!!

الفنانة منة فضالي أكدت بلقاء خاص بالحلقة الثانية من برنامج "المتوحشة" مع الإعلامية سالي عبد السلام إنها لا تخبئ ماضيها حتى لو كان سيئاً، وأنها كتاب مفتوح وليس لديها ما تخبئه، لأنها لا تفعل شئيا غلط تخاف منه، ولكن أكثر موقف ندمت عليه هو عيد ميلادها، وأنها خسرت من كانوا السبب في ضجة عيد ميلادها منذ 7 سنوات وكانت تظنهم أصحابها.

أشارت إلي إن ماضيها مليء بالأحداث الإيجابية والسلبية، وقالت:" مفيش ست معندهاش ماضي.. الماضي بتاعى مليان حاجات وحشة وغلطات مش كويسة"

تابعت: "لا أخجل من كشف خبايا وأسرار الماضي لأحد وخاصة المقربين لي.. كان عندي طيش شباب وربنا هداني"، مشيرة إلى أنها لا تكره ماضيها رغم حجم الأخطاء التي ارتكبتها.

كشفت منة، إنها ارتبطت رسمياً ثلاث مرات في حياتها، حيث قالت:" برتبط رسمي وماليش في الإرتباط بشكل ثاني، وأي حاجة طلعت عليا اشاعة، وكانت البداية مع الموزع الموسيقي عادل حقي، والثاني ضابط بالشرطة، ورفضت تماما ًذكر الثالث، واكتفت بالقول أنها الآن غير مرتبطة وتتمنى الزواج وإنجاب الأطفال دون أن يؤثر هذا على مستقبلها الفني.

أكدت إن وقوفها بجانب الفنان أحمد عز، في أزمته مع الفنانة زينة يعود لكونه صديقها وواثقة فيه، وقالت:" أحمد عز ده قمر، وقفت جنبة عشان صاحبي وحقه عليا، حتى لو كان غلطان، وأنا عرفاه وواثقة فيه ومش عيب أدافع عن حد عرفاه ولو معملتش كده أبقى ندله، ولكن هذا لا يعني أنني بحالة عداء مع زينة وأشك بصحة ما يصلني من تسريبات بحقي على لسانها لأنها ذكية".

كما نفت أن تكون على خصومة بالنجمة الشابة سارة سلامة، ورفضت إتهامها باستبعاد سارة من أحد الأعمال الفنية، مؤكدة أن الخبر كله غير صحيح وأنها اتصلت بوالد سارة الفنان القدير أحمد سلامة وشرحت له الحقيقة، وعادة ابنته لتتصل بها وتعتذر عن سوء الفهم.

شاهد الحلقة الثانية من برنامج "المتوحشة"