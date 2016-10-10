ركين سعد : إستفتاء "سيدتي" لرمضان 2016 أول من أنصفني وكافأني على مجهودي الكبير في "سمرقند"

عبرت النجمة الأردنية الشابة ركين سعد الشهيرة بالأميرة أتون في المسلسل التاريخي "سمرقند" عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف بالكلمات لفوزها بالمرتبة الأولى عن فئة أفضل ممثلة مساعدة عن أدائها المتميز لدور الأميرة أتون .

فقالت: "قبل أن أعرف منكم خبر فوزي، عرفت من أقرب الأصدقاء والمتابعين لي هاتفياً، وكانوا أول من أبلغوني خبر فوزي لأول مرة في "إستفتاء سيدتي" الدرامي السنوي لعام 2016 بعد قراءتهم الخبر بمجلة "سيدتي"،وأعتبر أن استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016 أول من أنصفني وكافأني على مجهودي الكبير الذي بذلته بأدائي لشخصية الأميرة أتون الذي كان أدائي له في مسلسل "سمرقند" تحدياً كبيراً لي على كافة المستويات الجسدية والنفسية،ولا أخفيك أن أداءه أرهقني جداً نفسياً وجسدياً، لمرور الشخصية المركبة بعدة تحولات مختلفة في حياتها كأميرة مطاعة وصاحبة نفوذ سابقاً ثم تصبح فجأة جارية بعد فرارها من قصر خالها الملك فور معرفتها بقراره تزويجها من إبن أخيه الزير نساء والعابث غير المسؤول،و هروبها إلى والدتها الملكة توركان حيث تختطف بالقوة، وتؤسر ويدمغ جسدها بختم الرق وتصبح بين ليلة وضحاها عبدة تباع وتشترى في سوق النخاسة بمنأى عن خالها الملك وعائلتها الحاكمة، وتتعرض للتعذيب لكنها تكافح بكبرياء ولا تخضع لتاجرين حاولا إركاعها والتحكم بها، وخلال هروبها لثاني مرة تكسر قدمها وتحبس مجدداً لكن زعيم الحشاشين يساعدها، وينقذها من مالكها تاجر العبيد المتوحش، وبعد معاناة قاسية تعود إلى والديها وتتحول إلى أميرة جبارة تنتقم من كافة تجار العبيد في مملكة أبيها".

وحول إحساسها الخاص كممثلة مجتهدة تفوز لأول مرة باستفتاء "سيدتي" الواسع عربياً قالت: "بحق أنا سعيدة جداً لا لفوزي باستفتاء جماهيري كبير فحسب، بل لفوزي باستفتاء مجلة "سيدتي" تحديداً لأنه استفتاء عريق وموثوق وجماهيري ومنوع يعطي كل مبدع عربي حقه العادل في التقدير المعنوي من جمهوره الذي اختاره وصوت له مباشرة، وأفضل ما في استفتاء "سيدتي" أن الجمهور من يختار الأفضل أداءً واجتهاداً بمساعدة النقاد الشرفاء أحياناً من خلال متابعاتهم النقدية حول بعض المجتهدين الفنانين فيهتم المشاهدون بمتابعتهم، ويمنحهم صوته بهذا الإستفتاء عن محبة وقناعة ذاتية وسر سعادتي أن الجمهور أحبني في "سمرقند" الذي بفضل الله حقق أعلى نسبة مشاهدة،وكان مميزاً جداً بفئة الدراما التاريخية.

وهنا لا بد أن أشكر الأستاذ إياد الخزوز مخرج مسلسل "سمرقند" لأنه آمن بموهبتي، ووجدني الأنسب والأجدر لأداء دور الأميرة أتون دون ممثلات أخريات، فكنت من أوائل الممثلات التي وقعت عقد العمل بالمسلسل بعد بطله الفنان القدير عابد فهد الذي أسعدتني جداً إشادته بأدائي في مقابلة صحفية له بمجلة "سيدتي" مؤخراً."

وعن مشاريعها القادمة بعد "سمرقند" أجابت: "أحضر لعمل درامي كبير ومهم وقعت عقده مؤخراً، وقد لا أقدم عملاً فنياً آخر غيره في رمضان 2017 القادم لأني أحب دائماً تقديم عمل واحد في رمضان لأعطي دوري كامل تركيزي واهتمامي النفسي والعاطفي والفكري.

وسيعرض لي قريباً الفيلم الإماراتي العربي المشترك "المختارون" مع المخرج السينمائي الإماراتي المبدع علي مصطفى، وبطولة: الوجه الجديد محمود الأطرش ونجوم عرب آخرون من بينهم: الإماراتي حبيب غلوم، السوري سامر المصري، السوري سامر اسماعيل، الأردني رشيد ملحس، ميساء عبد الهادي، منال العوض، وتدور أحداثه حول نهاية العالم .

ومن المفترض أن يعرض لي أيضاً فيلم قصير بعنوان "من الجبل" وتدور أحداثه حول سيرة وحياة "سلطان باشا الأطرش" زعيم الثورة السورية في فترة العشرينيات من القرن الفائت.

وبالطبع صرت بفوزي في فئة أفضل ممثلة مساعدة في استفتاء "سيدتي" 2016 أكثر تفاؤلاً، وأكثر عزماً عن ذي قبل في اختيار الأعمال المتميزة والقوية من كافة جوانبها الإبداعية والجديدة".