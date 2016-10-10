هيلارى كلينتون: نظام بشار الأسد يرتكب إبادة جماعية والوضع السورى كارثى

تلقت المرشحة الديمقراطية الأمريكية هيلارى كلينتون، سؤالا خلال مناظرتها مع منافسها الجمهورى دونالد ترامب، عن فيديو الطفل عمران الذى اِنْتُشِلَ من تحت الأنقاض فى حلب، وعن الحرب فى سوريا المستمرة، وقتل 4 ملايين شخص خلال السنوات الماضية منهم الكثير من الأطفال، والقصف على مدينة حلب.

ووصفت هيلارى كلينتون ما يحدث من نظام بشار الأسد بـ"الإبادة الجماعية"، والوضع السورى بـ"الكارثى"، موضحة: "يقصفون المدن السورية وخاصة حلب التى أصبح مواطنوها مُحَاصَرين، وما لا نريد الحفاظ عليه هناك هو نظام بشار الأسد، وروسيا دخلت اللعبة بكل قوة وتسعى لأن يصبح ترامب رئيسا".