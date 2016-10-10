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هيلارى كلينتون: نظام بشار الأسد يرتكب إبادة جماعية والوضع السورى كارثى

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هيلارى كلينتون: نظام بشار الأسد يرتكب إبادة جماعية والوضع السورى كارثى هيلارى كلينتون: نظام بشار الأسد يرتكب إبادة جماعية والوضع السورى كارثى

>كتب أحمد براء

تلقت المرشحة الديمقراطية الأمريكية هيلارى كلينتون، سؤالا خلال مناظرتها مع منافسها الجمهورى دونالد ، عن الطفل عمران الذى اِنْتُشِلَ من تحت الأنقاض فى حلب، وعن الحرب فى سوريا المستمرة، وقتل 4 ملايين شخص خلال السنوات الماضية منهم الكثير من الأطفال، والقصف على مدينة حلب.

 

ووصفت هيلارى كلينتون ما يحدث من نظام بشار الأسد بـ"الإبادة الجماعية"، والوضع السورى بـ"الكارثى"، موضحة: "يقصفون المدن السورية وخاصة حلب التى أصبح مواطنوها مُحَاصَرين، وما لا نريد الحفاظ عليه هناك هو نظام بشار الأسد، وروسيا دخلت اللعبة بكل قوة وتسعى لأن يصبح ترامب رئيسا".


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