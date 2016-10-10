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هيلارى: لا يجب منع أحد من دخول أمريكا بسبب "دينه".. وترامب: سأرحل المجرمين

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هيلارى: لا يجب منع أحد من دخول أمريكا بسبب "دينه".. وترامب: سأرحل المجرمين هيلارى: لا يجب منع أحد من دخول أمريكا بسبب "دينه".. وترامب: سأرحل المجرمين

>كتب أحمد براء

قال المرشح الجمهورى دونالد ، إنه ضد الحرب على العراق وأن هيلارى كلينتون دافعت عنه، وفيما يخص هجرة المواطنين إلى أمريكا، قال: "هناك العديد من المجرمين فى أمريكا، وعندما كانت هيلارى وزيرة خارجية قالت إننا لا يجب أن نجبرهم على العودة إلى دولتهم، ولكنى سأجعلهم يعودون إلى بلادهم، سأرحل القتلة والمجرمين وتاجرى المخدرات".

 

وأضاف "ترامب" خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون: "يجب أن نحل أزمة الحدود غير الآمنة التى أصبحت لدينا، ويؤيدنى فى ذلك العديد من الجهات والفاعلين، وهيلاى تتحدث بشكل صحيح وبحكم غير سديد ولا يجب أن تفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".. فيما ردت هيلارى كلينتون قائله إنه لا يجب منع أى شخص من دخول الولايات المتحدة بسبب دينه.

 


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