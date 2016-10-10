بالصور.. شكاوى أهالى أسوان من تهالك طريق أبو غلاب

تواصل "اليوم السابع" رصد معاناة الموطنين اليومية بمحافظة أسوان حيال الطرق المتهالكة التى لم يتم إعادة رصفها منذ فترة بعيدة، مما يتسبب فى وقوع حوادث متكررة، ومن بين هذه الطرق المتهالكة طريق أبو غلاب الغنيمية الزراعى بدائرة مركز ادفو شمال غرب أسوان رغم تأكيدات المسئولين على تحسين كفاءة شبكة الطرق والارتقاء بها وفتح طرق جديدة.

بداية يقول "أسامة الغنيمى" من أهالى أبو غلاب بإدفو لـ"اليوم السابع"، إن الطريق الزراعى الذى يربط ما بين طريق الرمادى والغنيمية المعروف بـ"جسر أبو غلاب" لم يتم تطويره منذ 20 عاما تقريبا ما أدى لتهالك الطريق تماما، وأضاف أنه مؤخرا تم مد ثلاثة خطوط مياه شرب رئيسية بطول الطريق منها ماسورة قطرها 12بوصة وماسورة قطرها حوالى 10 بوصة، وماسورة قطرها 8 بوصة، مما قزم عرض الجسر فضلا عن جعل الطريق عرضة للغرق فى أى وقت نتيجة أى إنفجارات مياه تحدث فوقه.

ولفت إلى أن جسر أبو غلاب هو طريق دائرى و تكمن أهميته فى كونه طريق بديل لطريق "وصلة الغنيمية أو نزلة ادفو" التى تربط الطريق الصحراوى الغربى بمدينة إدفو وشرق المركز وأن الحركة المرورية أحيانا ما يتم تحويلها على جسر أبو غلاب خاصة عند وقوع حوادث على مدخل الطريق الصحراوى ناحية الغنيمية حيث تضطر السيارات المحملة بالمواد المحجرية وسيارات النقل الثقيل وغيرها من المركبات للعبور على جسر أبو غلاب للوصول لطريق إدفو الرمادي

ويضيف " حسن محمود " من أهالى إدفو، أن جسر أبو غلاب أصبح طريقا مقلقا ومطالبهم متكررة بإصلاحه. وأضاف بأن الكثير من الأهالى يتفادون بقدر المستطاع المرور عليه لضيق الطريق وعدم تمهيده مع رعونة بعض قائدى المركبات مطالبا بإزالة كافة العشوائيات والأتربة المتراكمة على الأسفلت وإصلاح كافة المطبات ولفت إلى أن عيوب الطريق أصبحت واضحة.