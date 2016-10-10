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"هيلارى": معلومات "ترامب" عنى عارية من الصحة.. وعليه الاعتذار لأوباما

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"هيلارى": معلومات "ترامب" عنى عارية من الصحة.. وعليه الاعتذار لأوباما "هيلارى": معلومات "ترامب" عنى عارية من الصحة.. وعليه الاعتذار لأوباما

>كتب أحمد سامح - أحمد براء

قالت هيلارى: "المعلومات التى يتحدث عنها دونالد ، التى تخصنى عارية تماماً من الصحة، ويمكن التحقق من هذه المعلومات من خلال الموقع الإلكترونى لهيلارى كلينتون، وأنا لا أدين بالاعتذار لأحد لأننى لم أهاجم أحدا، وأيضا لم يستطيعون اختراق الموقع الخاص بى والمعلومات السرية لم يصل إليها أحد".

 

وأضافت هيلارى كلينتون، خلال المناظرة الثانية أمام منافسها دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بولاية ميزورى، أن ترامب مدين بالاعتذار إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لأنه قال إنه لم يولد فى أمريكا، ومدين بالاعتذار إلى العديد من الأمريكان للتصريحات التى أدلى بها وهاجم فيها جميع الأطراف سواء المرأة أو المهاجرين أو المسلمين أو التقليل من الجيش الأمريكى بمهاجمة قدامى العسكريين الأمريكان.

 

وأكدت هيلارى، أن مسح آلاف الإيميلات من الموقع تم عن طريق الخطأ، مضيفة: "لا أبرر هذا الموقف واعتذر عنه".

 


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