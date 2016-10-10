هيلارى كلينتون: لا أحارب الإسلام والتعاون معهم الطريق للقضاء على الإرهاب

قالت هيلارى كلينتون، المرشحة للرئاسة الأمريكية، إنها لن تقوم بتغيير نظام الرعاية الصحية من جديد، ولكن سيكون تركيزها على وصول الرعاية الصحية لكل فرد فى أمريكا.

وأضافت هيلارى، خلال المناظرة الثانية أمام منافسها دونالد ترامب، بولاية ميزورى، لدينا الكثير من المسلمين المعروفين والمشهورين بالنجاح، وأمريكا ترحب بكل من يسعى إلى النجاح وتحقيق التقدم، مؤكدة: "نسعى بشكل دائم ليكون الكثير من المسلمين الأمريكان كجزء من المجتمع والتعاون معهم سيكون الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية مثل داعش، وأنا لا أحصر المسلمين فى هذه الجماعات".

وأكدت هيلارى كلينتون، أنها لا تحارب الإسلام ولكن المشكلة الحقيقية فى الجماعات المتطرفة التى سيكون القضاء عليهم عن طريق تواجد تعاون مع المسلمين المتواجدين فى أمريكا.