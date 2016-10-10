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ضبط 985 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة

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ضبط 985 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة ضبط 985 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث بالجيزة القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالعمرانية، وضبط بحوزته 985 عبوة مجهولة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين تفيد حيازة صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل لكمية من المنتجات مجهولة المصدر عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل مقلدة لماركات شهيرة وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها

وباتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط صاحب المحل وبحوزته 985 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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مصر 365

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