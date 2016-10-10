سوق البرماوية.. فوضى المخالفين تزاحم المتاجر المرخصة

"سوق البرماوية المسائي"؛ يبعد عن مركزية مكة المكرمة أقل من ثلاثة كيلومترات.. سوق غارق في الفوضى.

لم يدر بخلدنا أن تلك المشاهد والملامح لازالت باقية في ظل تأهب لجعل مكة المكرمة مدينة ذكية بمقومات المدن العالمية.

لم تكن "الرياض" أمس في حاجة إلى أن تتسلل داخل أزقة حي النكاسة لرصد التجاوزات لأنها ظاهرة على قارعة الطريق الدائري والطريق المؤدي للحرم المكي.

أكثر من 40 مخالفة بلدية وأمنية وصحية رصدتها "الرياض" في السوق الرائجة التي تستعر بعد الخامسة مساء إلى منتصف الليل في صورة قاتمة السواد.

المتناقضات نادراً ما تجتمع، لكنها في سوق البرماوية كثيراً ما تلتقي بفعل مقيمين ومتخلفين آسيويين حولوا المكان لكتلة مخالفات وتجاوزات، فالبسطات تنتشر على مساحات كبيرة على مقربة من محلات تجارية برخص بلدية.

وإذا كانت فرق الرقابة البلدية تجوب الشوارع العامة للبحث عن المحلات التجارية المخالفة فإن بسطات السوق البرماوي على مرأى المارة العابرين بمركباتهم على الطريق الدائري الثاني والمتجهين للحرم المكي.

وتبلغ المخاوف الذروة من وجود بسطات لبيع التنبول والأسماك مجهولة المصدر والدواجن الحية.

ويشير مترددون لـ"الرياض" إلى أسعار البضائع المعروضة من الخضار والفواكه والأكلات الشعبية يعتبر أحد أهم عوامل جذبهم للسوق يومياً.

مشهد التسوق الغارق في الفوضى جذب جوالات المواطنين لتصوير المشاهد الخارجة عن المألوف وتناقلها عبر وسائل الاتصال الرقمي.

بيع رائج للدواجن الحية

التنبول يحضر بقوة في السوق

مشاوي وأكلات على قارعة الطريق