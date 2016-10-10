أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سوق البرماوية.. فوضى المخالفين تزاحم المتاجر المرخصة

Google+ Print

"سوق البرماوية المسائي"؛ يبعد عن مركزية مكة المكرمة أقل من ثلاثة كيلومترات.. سوق غارق في الفوضى.

لم يدر بخلدنا أن تلك المشاهد والملامح لازالت باقية في ظل تأهب لجعل مكة المكرمة مدينة ذكية بمقومات المدن العالمية.

لم تكن "الرياض" أمس في حاجة إلى أن تتسلل داخل أزقة حي النكاسة لرصد التجاوزات لأنها ظاهرة على قارعة الطريق الدائري والطريق المؤدي للحرم المكي.

أكثر من 40 مخالفة بلدية وأمنية وصحية رصدتها "الرياض" في السوق الرائجة التي تستعر بعد الخامسة مساء إلى منتصف الليل في صورة قاتمة السواد.

المتناقضات نادراً ما تجتمع، لكنها في سوق البرماوية كثيراً ما تلتقي بفعل مقيمين ومتخلفين آسيويين حولوا المكان لكتلة مخالفات وتجاوزات، فالبسطات تنتشر على مساحات كبيرة على مقربة من محلات تجارية برخص بلدية.

وإذا كانت فرق الرقابة البلدية تجوب الشوارع العامة للبحث عن المحلات التجارية المخالفة فإن بسطات السوق البرماوي على مرأى المارة العابرين بمركباتهم على الطريق الدائري الثاني والمتجهين للحرم المكي.

وتبلغ المخاوف الذروة من وجود بسطات لبيع التنبول والأسماك مجهولة المصدر والدواجن الحية.

ويشير مترددون لـ"الرياض" إلى البضائع المعروضة من الخضار والفواكه والأكلات الشعبية يعتبر أحد أهم عوامل جذبهم للسوق يومياً.

مشهد التسوق الغارق في الفوضى جذب جوالات المواطنين لتصوير المشاهد الخارجة عن المألوف وتناقلها عبر وسائل الاتصال الرقمي.

image 0

بيع رائج للدواجن الحية

image 0

التنبول يحضر بقوة في السوق

image 0

مشاوي وأكلات على قارعة الطريق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر