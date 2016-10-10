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أمانة القصيم تستعرض برنامج التأمين الصحي لمنسوبيها

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أمانة القصيم تستعرض برنامج التأمين الصحي لمنسوبيها أمانة القصيم تستعرض برنامج التأمين الصحي لمنسوبيها

عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة منطقة القصيم ورشة عمل حول بوليصة التأمين الصحي الخاصة بمنسوبي القطاع البلدي بمشاركة فريق التأمين الصحي بوزارة الشؤون البلدية والقروية ومسؤولي إدارات شؤون الموظفين في بلديات منطقة القصيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وأوضح خالد بن عبدالرحمن المشيقح مدير عام إدارة الموارد البشرية بأمانة منطقة القصيم أن هذا اللقاء يهدف إلى استعراض تفاصيل برنامج التأمين الصحي لموظفي القطاع البلدي وأسرهم الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية انطلاقاً من مبادرتها في إستراتيجية التحول البلدي ٢٠٣٠، مشيراً أن اللقاء ناقش عدة محاور أبرزها عنوان الوثيقة وملكيتها، ومقدمة حول وثيقة التأمين الصحي المعتمد من مجلس الضمان الصحي، والفئات المعتمدة والمؤهلون لدخول البرنامج، وجدول المنافع الصحي، واستثناءات البوليصة، والأسعار السنوية والأقساط الشهرية، وقائمة المستشفيات المعتمدة لكافة الفئات.

خالد المشيقح

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