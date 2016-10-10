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«تلاحم» ينظم دورات «تبيان» ومقهى حوار عن التعصب الرياضي.. غداً

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تعقد اليوم الاثنين ثاني أيام ملتقى تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة التطرّف والتعصب "تلاحم" بمنطقة الجوف دورة تدريبية بعنوان تبيان للرجال والسيدات، ومقهىً حواري عن التعصب الرياضي.

وأوضح مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالجوف عبدالعزيز الحموان أن دورات تدريب الفتيات تبيان في الوقاية من التطرّف تبدأ الثامنة صباح يوم الاثنين في فندق النزل على مدى يومين تقدمها المدربة فاطمة القحطاني، فيما تنطلق دورة مماثلة للشباب يقدمها الدكتور محمد السيد بفندق النزل على مدى يومين.

وأضاف الحموان أن اليوم الثاني يشهد أيضاً عقد مقهى حواري بعنوان مواجهة التعصب الرياضي، يستضيف فيه اللاعب يوسف خميس وخميس الزهراني في السادسة مساءً بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا، موجهاً الدعوة للجميع لحضور برامج تلاحم والتي تنظم للمرة الأولى بمنطقة الجوف، ضمن خطة مركز الملك عبدالعزيز لتطبيقها بعدة مدن بمناطق المملكة.

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