حصة بنت سلمان تشيد بتنوع الثقافة البريطانية

بتشريف من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز أقامت السيدة هدى العظم زوجة السفير البريطاني بالعاصمة السعودية الرياض حفل استقبال بمناسبة عودة السفير سايمون كوليز من أداء فريضة الحج لهذا الموسم. وقد شهد اللقاء حضور زوجات السفراء وعمداء السلك الدبلوماسي بالرياض ونخبة من سيدات المجتمع وشخصيات إعلامية وثقافية نسائية.

وبهذه المناسبة قالت السيدة هدى العظم إن تشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز لهذه المناسبة إنما يأتي دليلا على الحضور المستمر والمتواصل لسموها في المجتمع النسائي في المملكة وفي الفعاليات ذات الطابع الثقافي المعرفي والاجتماعي الخيري ، وأشارت السيدة العظم إلى أن الاحتفاء بعودة الحجاج يمثل تقليدا ثقافيا في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية ، وهو يمثل احتفاء بالحجاج وبالفريضة ونمطا ثقافيا مهما.

من جانبها، أعربت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز عن سعادتها بحضور هذا اللقاء مشيرة إلى أن الحدث بأكمله يعكس جانبا من التنوع الهائل الذي تمثله الثقافة البريطانية دينيا وعرقيا، والمسلمون في بريطانيا هم جزء مهم من النسيج البريطاني وأداة تواصل حضاري مع المسلمين في بقية أنحاء العالم كما هو الحال مع سعادة السفير سايمون كوليز الذي يمثل خير تجسيد للثقافة البريطانية المتنوعة الراسخة .

وقالت الأميرة حصة إن هذه المناسبة بما تمثله من إحياء لهذا التقليد الاسلامي العريق تأتي تأكيدا لدور السفارة البريطانية الثقافي في مختلف العواصم العربية والإسلامية مؤكدة أن التنوع الذي شهدته المناسبة والحضور الثري لسيدات المجتمع وزوجات السفراء يحمل رسالة تعكس مستوى التواصل الواسع والنوعي للسفارة في مختلف المجالات.

وأشادت الأميرة حصة بنت سلمان بما اشتمل عليه اللقاء من طابع دمشقي يعكس الثقافة التي تنحدر منها السيدة هدى العظم زوجة السفير، وقالت : هذا التقليد الدمشقي والطابع الشامي الذي صبغ هذه المناسبة أعادنا بحق شعورا وعاطفة باتجاه هذه الثقافة العربية العريقة المتميزة وما تحويه من عمق وجمال يجعلنا ننظر إلى الواقع السوري الحالي وكلنا دعوات وآمال أن يعود السلام إلى ربوع هذه البلاد وأن تعود سورية كما كانت عبر التاريخ حضارة وثقافة.

وختمت سمو الأميرة حصة بنت سلمان بالشكر للسيدة هدى العظم على كريم الدعوة وعلى تلك المناسبة المتميزة التي تعكس دورا ثقافيا واجتماعيا مهما.