القبض على 13 هاربا من أحكام قضائية وعاطل يقود سيارة مسروقة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 13 هاربا من احكام قضائية بينهم 4هاربين من الاعدام و المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " سليمان .ع .س" 38 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 149/2013 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها " بالاعدام " بتهمة" قتل عمد " و"المتهم" طلال .س. ب" ــ وصحة اسمه " طلال. ب. غ " 38 سنة عاطل مقيم سامى سعد – دائرة مركز الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6979/2013 جنايات المركز والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهم" مساعد. س. ب" 29 سنة عاطل مقيم البدرى – أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1548/2014 جنايات مركزالقصاصين- والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " قتل عمد سلاح وذخيرة " والمتهم " محمد .ج .م" 21 سنة عاطل – مقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5263/2013 جنايات مركز التل الكبيروالمقضى فيها بالسجن 10سنوات بتهمة " عاهه مستديمه "والمتهم " جمال .م. ز" 41 سنة عاطل – مقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 263/2013 جنايات مركز التل الكبيروالمقضى فيها بالسجن 10سنوات بتهمة " عاهة مستديمة" والمتهم" سيد. ا .ز " وصحة اسمه " سيد. ا. م " 28 سنةعاطل مقيم المحطة - دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5263/2013 جنايات مركز التل الكبير- والمقضى فيها بالسجن 10سنوات بتهمة " عاهه مستديمه " والمتهم "محمد .ص .ع " 30 سنة عاطل – مقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1100/2014 جنايات مركز التل الكبيروالمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة " خطف بالاكراه " والمتهم" محمد. س. ع" 28 سنة عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1126/2014 جنايات مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالاكراه" والمتهم" احمد. ر. ع" 28 سنة عاطل – مقيم دائرة مركز الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 344/2013 جنايات المركزوالمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " شروع فى قتل " والمتهم" محمد .س. ب" 32 سنة عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 344/2013 جنايات المركزوالمقضى فيها بالسجن 10سنوات بتهمة "شروع في قتل" والمتهم" عطية. م .ع" 21 سنة عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5939/2015 جنايات مركز أبوصوير والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهمة "عبير .م .ا" 33 سنة ربة منزل مقيم المستقبل – دائرة مركز ابو صوير والمطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 11030/2016 جنح الساحل – القاهرة بتهمة "نصب" والمتهم "أحمد. ا .ع" 36 سنةعاطل مقيم الوابورات – دائرة مركز القصاصين والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 4277/2016 جنح مركز القصاصين.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تمكن ضباط مباحث مركز القصاصين بالإسماعيلية من ضبط عاطل أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها.

تبين أنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز القصاصين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنوا من ضبط المتهم "احمد. ا .ع " 36 سنة عاطل مقيم الوابورات - دائرة المركز حال قيادته السيارة رقم ر ف ج 4921 ماركه شيفرولية موديل 1994 بدون لوحات معدنية وبالكشف الفنى على السيارة تبين انها تحمل رقم شاسيه رقم 7105051 وموتور رقم 883653 كما تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1194/2016 إدارى مركز الصالحية شرقية عن بلاغ المدعوة "عفاف.ع.ا".