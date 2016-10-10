العثور على كرتونه مملوئه بانجو بقطار الصعيد

تمكنت قوة أمنية بمحطة سكك حديد قنا برئاسة العقيد فهد محمود رئيس المباحث، من العثور على كرتونه بقطار الصعيد رقم 90 القاهرة أسوان وبداخلها كمية من نبات البانجو المخدر.

تلقي مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اخطارا بأنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا والقوة المرافقة للقطار رقم 90 ( القاهرة / أسوان ) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا عثر على كرتونه أعلى رف العربة الخامسة من تشكيل القطار رقم 90 القاهرة أسوان وبفحصها تبين أن بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام و لم يستدل على صاحبها

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.