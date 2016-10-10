أخبار عاجلة

قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... يجب أن ننظر إلى مناهج التعليم لمكافحة التطرف والإرهاب -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة: المجلس وافق على قانون الإجراءات الجنائية ولأول مرة نشعر بغضب الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على كرتونه مملوئه بانجو بقطار الصعيد

Google+ Print
العثور على كرتونه مملوئه بانجو بقطار الصعيد العثور على كرتونه مملوئه بانجو بقطار الصعيد

>قنا - هند المغربي

تمكنت قوة أمنية بمحطة سكك حديد قنا برئاسة العقيد فهد محمود رئيس المباحث، من العثور على كرتونه بقطار الصعيد رقم 90 القاهرة أسوان وبداخلها كمية من نبات البانجو المخدر.

تلقي مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اخطارا بأنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا والقوة المرافقة للقطار رقم 90 ( القاهرة / أسوان ) أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا عثر على كرتونه أعلى رف العربة الخامسة من تشكيل القطار رقم 90 القاهرة أسوان وبفحصها تبين أن بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام و لم يستدل على صاحبها

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365