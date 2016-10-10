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وزارة البيئة تطلب 3.7 مليون جنيه تعويضا من "زيتكو" بعد تلوث شواطئ الغردقة

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وزارة البيئة تطلب 3.7 مليون جنيه تعويضا من "زيتكو" بعد تلوث شواطئ الغردقة وزارة البيئة تطلب 3.7 مليون جنيه تعويضا من "زيتكو" بعد تلوث شواطئ الغردقة

>كتب محمد محسوب

قال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إن الوزارة طلبت تعويض من شركة زيتكو للبترول بلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه بسبب تلويث الشركة لحوالى 7 كم من شواطئ الغردقة.

 

وأضاف أبو السعود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة البيئة حررت محضر ضد الشركة بالنيابة بعد الواقعة وشكلت لجنة من الوزارة مسئولة عن التعويضات وقامت بحصرها من حيث حجم التلوث وتأثيره وتكلفة إزالته وقررت التكلفة السابقة.

 

وأشار أبو السعود، إلى أن المحضر ما زال موجود بالنيابة وإذا دفعت الشركة المبلغ المطلوب سيتم التصالح معها وإعطائها شهادة تصالح وإذا رفضت فسيأخذ القانون مجراه وتستمر القضية.


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