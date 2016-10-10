الرحمانية.. أقدم مدرسة حكومية بتعليم مكة تتخطى القرن

أكملت المدرسة الرحمانية الابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع بداية العام الهجري ١٤٣٨ هـ؛ ١٠٧ أعوام، إذ تم تأسيسها في 1330هـ.

المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي تحدث عن المدرسة، فقال: إن مدرسة الرحمانية الابتدائية أسست بعد تأسيس المملكة، ومع مطلع السنة وتزامنًا مع ذكرى الاحتفال بذكرى توحيد المملكة (اليوم الوطني 86) أتمت ١٠٧ أعوام من مسيرة العطاء والنماء، وشهدت المدرسة أحداثا تاريخية تعليمية رسخت من خلالها أبرز المواقف التعليمية والتربوية والتي كان لها الأثر التربوي في الميدان التعليمي، كما أنها تعد شاهدا عبر التاريخ ونموذجا تعليميا تقتدي به مدارس تعليم المملكة.

وأبان خالد محمد الحسيني (مدير الرحمانية ١٤١٧- ١٤٢٥هـ) بقوله عنها: قد وافقت الرحمانية وزارة المعارف على اعتبارها أقدم مدرسة حكومية في المملكة، وعملت على مدى سنواتها الطويلة على خدمة التربية والتعليم وقدمت للمجتمع رجالاً في شتى وظائف وأعمال الحياة من الوزراء وكبار المسؤولين. وأسسها الشيخ محمد حسين خياط وذُكر ذلك في مؤلفات عديدة منها: أحمد السباعي "تاريخ مكة وأيامي" ومحمد عمر رفيع "مكة في القرن الرابع عشر" وعبدالرحمن صباغ "ذكريات مدرس" وخير الدين الزركلي "شبه الجزيرة" وعبدالله بغدادي وغيرهم.

وأضاف: المصادر بأن الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- قد زار المدرسة في مكانها في المسعى وأطلق عليها اسم والده الإمام عبدالرحمن -يرحمه الله- ومن ذلك الوقت صار اسمها "الرحمانية" وعندما أسندت إدارة التعليم في مكة المكرمة إدارة المدرسة في 5-6-1417هـ.

وقال الحسيني: أبرز المعلمين الذين قاموا بالتدريس في المدرسة في فترة قديمة والأسماء التي تولت إدارتها منذ تأسيسها هم: محمد علي مالكي، جمال مالكي، عباس مالكي، سالم شفي، محمد غزالي خياط، أحمد زهر الليالي، عبدالله خوجة، أحمد السباعي، مصطفى يغمور، عبدالله الساسي، محمد طاهر كردي، عبدالعزيز فطاني، فخري علي رضا "توفي قبل ثلاث سنوات" طاهر بنتن، عبدالله زواوي، عباس زواوي، محمد عيسى رواس، أسعد مالكي، محمد رمزي، عبدالمنعم قاضي، أحمد مخلص، عبدالرحمن عامودي، حمزة بوصي، جميل حموه، صالح كتبي وغيرهم.

وتولى إدارة المدرسة مؤسسها محمد حسين خياط ثم جاء بعده غزالي خياط، أحمد المخلّلاتي، عبدالوهاب خياط، عبدالكريم حنفي، محمود مرزا، مصطفى يغمور، عبدالله طاهر ساسي، عبدالله زواوي، أحمد عبدالله مخلص، أحمد صانع، برهان خوجة، محمد عمر قنيوي، علي إبراهيم الخالدي، عبدالرحمن الحارثي، خالد محمد الحسيني 1417-1425هـ، طه باعقيل.

الحارثي: المدرسة أسست بعد بدء تأسيس المملكة.. وأتمت 107 أعوام مع ذكرى التوحيد 86

من أبرز طلابها؛ الملك طلال بن عبدالله ملك الأردن، والشريف غازي بن فيصل ملك العراق، ومن أبرز طلابها محمد سرور الصبان، عبدالله عريف، أحمد جمال، صالح جمال، عبدالله الساسي، أحمد عطار، أحمد السباعي، حسن آل الشيخ، عبدالله عبدالغني خياط، عبدالعزيز الرفاعي وعبدالباري صالح بوقري ود. جميل خوقير وعبدالملك ملا ود. محسون جلال واللواء جميل الميمان وعبدالله بخش ود. عبدالحليم رضوي ود. عصام قدس وعبدالله الجفري -رحمهم الله-، ود. عبدالرحمن طه بخش، حامد مطاوع، ونزار مدني، حسن اشعري، د. عبدالملك بن دهيش، د.عبداللطيف بن دهيش، د. خالد نحاس، رفقي الطيب، ود. غازي مدني، د. محمد سعيد فارسي، سليمان توفيق، توفيق إبراهيم توفيق، عبدالعزيز الميمان، مهندس عمر قاضي، د. سعود سجيني وأمين عقيل وفاروق وإسماعيل سجيني ومصطفى دعجاني ود. عدنان وزان، محمد سعيد طيب، عبدالله أبو السمح، عبدالرزاق حمزة، إحسان طيب ود. سامي برهمين، عيسى عنقاوي، عبدالله حبابي، عبدالكريم جمال، فيصل عراقي، مصطفى وإبراهيم زقزوق، د. جلال عاشور، علوي تونسي، عبدالله بوقس، يوسف ومحمد علي نشار، د. صالح السيف، اللواء يوسف فاضل، محمد نور فارسي، د. سليمان مالكي، أمين ومأمون فارسي والسفير محمد طيب، عابد خزندار، عبدالمجيد طيب، محمد باخطمة، صالح امبة، محمد إسماعيل جوهرجي، د. هاشم حريري، رياض قاضي، أحمد بايوسف الشيخ محمد أمين مرداد - علي السكري -أحمد حريري - د حسان رفة وغيرهم.

وختم الحسيني قوله: واليوم الرحمانية الابتدائية في العاصمة المقدسة تواصل عطاءها وخدماتها وهي تكمل القرن الأول من عمرها شهدت خلاله الكثير من التطور في المبنى والتجهيز واستطاعت أن تنال ثقة طلابها وقد كان حُسن الحظ أن يلتحق بها عدد كبير من الطلاب من الأسر المعروفة في مكة المكرمة وغيرها الذين أصبحت لهم المكانة الاجتماعية المتقدمة في شتى مناحي الحياة في الأعمال الحكومية أو الخاصة ومن أبرز رجال المال والأعمال والإعلام.

وتقف الرحمانية اليوم جنبًا إلى جنب مع المدارس القديمة التي بدأت في "الحجاز" -الصولطية- الفلاح بعد اعتبارها أقدم مدرسة حكومية في البلاد.. معتذراً لمن لم ترد أسماؤهم من المعلمين والطلاب القدامى.

‏

محمد الحارثي