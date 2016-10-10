المجلس الصحي السعودي يوقع مذكرات تعاون مع عدة جمعيات صحية

وقع أمين عام المجلس الصحي السعودي د. يعقوب المزروع، اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الصحية تندرج ضمن برنامج "تشاور" وذلك في مقر الأمانة.

وتم التوقيع مع "جمعية بلسم" لتأهيل ومساندة أسر مرضى السرطان الخيرية النسائية بالقصيم، ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الجمعية أمينة المشيقح، ومع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل"، ووقع مذكرتها رئيس مجلس الإدارة د. غالية عابدين، بالإضافة لتوقيع مذكرة تعاون مع "جمعية طهور" لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة، ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح النقيدان، وقد حضر حفل التوقيع الأمين العام المساعد للمجلس د. عبدالله الحريري، وعدد من المديرين العاميّن ومديري الإدارات في الأمانة العامة. وقد تضمنت مذكرتي تعاون المجلس مع جمعيتي "طهور" و"بلسم"، نشر الوعي بمرض السرطان عند الأطفال ومخاطرة وسبل الوقاية منه والكشف المبكر عنه وتشجيع البحوث والدراسات، وتزويد المختصين بالمعلومات والإحصائيات المتوفرة، والمشاركة في بعض النشاطات واللجان العلمية التي تقام بين الأطراف المشاركة، وتبادل المواد العلمية والتوعوية، وذلك للوصول لعمل مشترك لمكافحة المرض والوقاية منه بما يحقق المصلحة العامة.

كما تضمنت مذكرة تعاون المجلس مع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل" المساهمة في نشر الوعي بمخاطر السمنة وسبل والوقاية منها، وتشجيع البحوث والدراسات في هذا المجال، مع إتاحة الفرص للمختصين وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة.

وأوضح د. المزروع أن ما تم التوقيع عليه مع جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة، وجمعية بلسم لتأهيل ومساندة أسر مرضى السرطان الخيرية النسائية بالقصيم، والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل" يعد نقلة جديدة في مجال التعاون المثمر بينالمجلس الصحي السعودي والجمعيات المهتمة بالشأن الصحي، وهو تأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والجمعيات الأهلية للوصول إلى مستوى صحي متميز.

وأكد على أهمية تفعيل دور الجمعيات الصحية والاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها للمساهمة في شتى مجالات الخدمات الاستشارية والمشورات العلمية، مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة ودعم مؤسسات المجتمع المدني، تنفيذاً لقرار المجلس الصحي السعودي بتبني توصيات الملتقى الأول للجمعيات العلمية الصحية الذي عقده المجلس في عام 1430هـ، بالتعاون مع الجمعيات الصحية العلمية في المملكة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجمعيات العلمية الصحية في مختلف المناطق. الجدير بالذكر أن برنامج "تشاور" والذي أطلقه المجلس الصحي السعودي يهدف لمشاركة الجمعيات الصحية في اللجان العلمية التي يشكلها المجلس، ومساهمتها في رصد وتحليل التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، ووضع معايير لجودة الخدمات الصحية، والعمل المشترك لتفعيل دور الجهات العلمية، وتزويد المجلس بالمواد العلمية التي تصدرها الجمعيات، والمشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث الصحية.